Свыше 4,9 млн человек скончались в мире после заражения COVID-19

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды возросло до 241 553 899, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 912 909 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 132 148 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 728 192,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 094 373. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 452 454 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 664 879 заболевших, из них умерли 603 855 человек.

За время пандемии в мире было распределено 6 673 559 277 доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 632,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 245 человек, в Индии - 324, Бразилии - 2 815.