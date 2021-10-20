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В ряде сел Арагацотнской области газоснабжение временно будет прекращено

В ряде сел Арагацотнской области газоснабжение временно будет прекращено

21 октября с 09:00 до 19:00 для проведения плановых работ временно будет прекращено газоснабжение ряда населенных пунктов и строений Арагацотнской области.

«Будет прекращена подача газа потребителям сел Карби, Оганаван, Уши, Арташаван, Сагмосаван,  АЗС ООО «Седул» и «Саегаз» и прилегающих объектов различного общественного назначения», - «Арменпресс» передает сообщение ЗАО «Газпром» с просьбой к потребителям соблюдать правила техники безопасности.
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