В ряде сел Арагацотнской области газоснабжение временно будет прекращено
12:41, 20 Октябрь, 2021
21 октября с 09:00 до 19:00 для проведения плановых работ временно будет прекращено газоснабжение ряда населенных пунктов и строений Арагацотнской области.«Будет прекращена подача газа потребителям сел Карби, Оганаван, Уши, Арташаван, Сагмосаван, АЗС ООО «Седул» и «Саегаз» и прилегающих объектов различного общественного назначения», - «Арменпресс» передает сообщение ЗАО «Газпром» с просьбой к потребителям соблюдать правила техники безопасности.
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