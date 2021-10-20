Посол Республики Сьерра-Леоне вручил заместителю министра иностранных дел Армении копии верительных грамот

19 октября заместитель министра иностранных дел Республики Армения Армен Гевондян по случаю вручения копий верительных грамот принял посла Республики Сьерра-Леоне в Армении Али Бадара Камару (резиденция в Тегеране).

«Поздравив первого посла Сьерра-Леоне в Республике Армения Али Бадара Камару с назначением, Армен Гевондян пожелал ему успехов при исполнении его миссии и выразил надежду, что посол внесет свой вклад в развитие отношений между двумя странами», - как передает «Арменпресс», сообщили в Министерстве иностранных дел.

Посол Сьерра-Леоне, поблагодарив заместителя министра иностранных дел, отметил, что в ходе своей деятельности он приложит все усилия, чтобы придать новый импульс сотрудничеству между Арменией и Сьерра-Леоне. Обе стороны обозначили совместные шаги по развитию двустороннего сотрудничества в сфере образования, информационных технологий и в других областях.

В ходе встречи Армен Гевондян проинформировал посла о ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте обсуждалась необходимость полного возобновления мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.