Тариф на воду может составить 200 драмов: «Веолия Джур» подала заявку на повышение тарифа

Компания «Веолия Джур» подала заявку на повышение тарифа на воду почти на 43 драма, то есть тариф составит почти 223 драма. Однако, Комиссия по регулированию общественных услуг предлагает не повышать его для социально уязвимых потребителей, для остальных потребителей установить стабильную цену в размере около 200 драм на 10 лет. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Национальном собрании сообщил председатель КРОУ Гарегин Баграмян.

«Мы рассматриваем возможность проведения долгосрочной ценовой политики, то есть внесения изменений в договор аренды, чтобы у нас была стабильная ценовая политика на оставшиеся 10 лет аренды. Это предполагает определенное повышение тарифа, который будет оставаться стабильным в течение 10 лет», - сказал Гарегин Баграмян, добавив, что возможны небольшие колебания.

Базовые цены, установленные в договоре аренды на 15 лет с 2016 года, подлежат корректировке по определенным формулам, основными факторами которых являются инфляция, изменение цен на электроэнергию, изменение объема воды.

«Учитывая сегодняшние темпы инфляции, прогнозируя рост объемов воды, мы договаримся о таких базовых ценах на 10 лет, чтобы у нас была бы некоторая стабильность», - сказал Гарегин Баграмян.

В своей заявке «Веолия Джур» предлагает повысить текущий тариф 180 драмов примерно на 43 драма для всех. Если комиссия одобрит заявку, повышение будет с 1 января.

Однако, согласно предложению КРОУ, тариф на воду для социально незащищенных слоев населения останется на уровне 180 драмов, в то время как для остальных потребителей предлагается не делать отчислений и субсидий из бюджета в аренду, а иметь стабильную ценовую политику на 10 лет. Это означает, что увеличения арендной платы в последующие годы не будет.

Что касается качества работы компании, Баграмян сказал, что в договоре аренды есть соответствующие критерии, которым «Веолия Джур» должна соответствовать, также есть критерии, установленные комиссией, например - длительность отключений для ремонта. В случае нарушения всех этих критериев проводится отдельное судебное разбирательство, и компания несет за это ответственность.