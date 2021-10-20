Цена газа в Европе превысила $1150 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в среду поднялась выше $1150 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к настоящему моменту выросла до $1155,4 за тыс. куб. м, или €96 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На аукционе в понедельник "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на ноябрь, которые были предложены "Оператором ГТС Украины". Кроме того, "Газпром" забронировал на ноябрь лишь 31,4 млн куб. м в сутки из предложенных на аукционе 89 млн куб. м в сутки мощностей по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа через Польшу.