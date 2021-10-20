В Армении подтверждено 2 066 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 20 октября в Армении всего подтверждено 286 303 случая заражения COVID-19, 255 525 из которых вылечились, есть 5 870 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что за последние сутки проведено 15 065 тестов. Подтверждено 2 066 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 704 заболевших, есть 28 летальных исходов.

В предыдущий день зарегистрировано 3 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 238.

Всего проведено 1 925 266 тестов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 22 670 пациентов.