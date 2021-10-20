В Израиле выявили первого инфицированного новым вариантом коронавируса AY.4.2

Первый случай заражения новым подвидом штамма коронавируса "дельта" AY.4.2, появившимся в середине лета в нескольких европейских странах, выявлен в Израиле. Об этом сообщает в среду израильский телеканал I24.

По его данным, вирус был обнаружен во вторник вечером при проверке в аэропорту Бен-Гурион у 11-летнего ребенка, прилетевшего из Молдавии. После этого представители Минздрава страны официально подтвердили первый случай заражения вариантом AY.4.2, указывает телеканал, отмечая, что инфицированный после возвращения в Израиль ни с кем не контактировал и находится в изоляции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Разновидность AY.4.2 была выявлена в Великобритании в июле, согласно данным вещательной корпорации Би-би-си, на нее уже приходится порядка 6% всех новых случаев заражения в стране.

Вакцинация от коронавируса в Израиле началась 20 декабря прошлого года, 30 июля в стране начали делать третью инъекцию этого препарата тем, кто был привит второй дозой более пяти месяцев назад. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу препарата Pfizer получили 6,2 млн израильтян, две - 5,7 млн, три - 3,8 млн. Население Израиля составляет 9,3 млн человек.