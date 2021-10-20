Огонь зимних Олимпийских игр прибыл в Пекин

Огонь зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в среду утром доставлен в китайскую столицу, сообщает Центральное телевидение Китая.

Самолет из Афин с делегацией оргкомитета Игр приземлился в международном аэропорту "Шоуду" в 6.01 по местному времени (1.01 мск).

Накануне Греция передала олимпийский огонь организаторам предстоящей Олимпиады. Церемония состоялась в Афинах на стадионе "Панатинаикос", принимавшем в 1896 году первые Олимпийские игры современности, в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости․

Олимпийский огонь зажгли 18 октября в Древней Олимпии, на родине Олимпийских игр. Из Древней Олимпии огонь перевезли на афинский Акрополь на ночь, а утром доставили на стадион. Президент греческого Национального олимпийского комитета Спирос Капралос от этого огня зажег специальную лампаду и передал ее вице-президенту организационного комитета Олимпиады в Пекине Юй Цзайцину.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине 4-20 февраля, Паралимпийские игры - 4-13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летняя Олимпиада прошла в столице Китая в 2008 году.