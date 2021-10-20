В Кабуле произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в среду в Кабуле. Об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на МВД Афганистана.

По его сведениям, взрыв произошел в районе Дехмазанг напротив здания штаба пограничной полиции. Неизвестный бросил гранату в проезжавший автомобиль, принадлежавший боевикам захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Назначенный талибами пресс-секретарь афганского МВД Кари Саид Хости подтвердил информацию об инциденте и сообщил о ранении двух боевиков "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства).