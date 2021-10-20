Рустам Бадасян и посол США в Армении обсудили вопросы сотрудничества в сфере налогового и таможенного администрирования

Председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян принял чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Армении Линн Трейси.

«Рустам Бадасян представил послу программу реформирования КГД на ближайшие годы, с модернизацией пограничных таможенных пунктов пропуска, процедурой перевода таможенных оформлений в электронное поле, с курсами для сотрудников таможни и разработки новых критериев их отбора», - сообщили «Арменпресс» в Комитете государственных доходов.

Рустам Бадасян высоко оценил содействие правительства США в области таможенного и налогового администрирования, оказываемое на протяжении многих лет.

Посол США Линн Трейси выразила готовность оказывать активную поддержку реализации всех реформ, представляющих взаимный интерес.