Рустам Бадасян и посол США в Армении обсудили вопросы сотрудничества в сфере налогового и таможенного администрирования
Председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян принял чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Армении Линн Трейси.
«Рустам Бадасян представил послу программу реформирования КГД на ближайшие годы, с модернизацией пограничных таможенных пунктов пропуска, процедурой перевода таможенных оформлений в электронное поле, с курсами для сотрудников таможни и разработки новых критериев их отбора», - сообщили «Арменпресс» в Комитете государственных доходов.
Рустам Бадасян высоко оценил содействие правительства США в области таможенного и налогового администрирования, оказываемое на протяжении многих лет.Посол США Линн Трейси выразила готовность оказывать активную поддержку реализации всех реформ, представляющих взаимный интерес.
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