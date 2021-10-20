СМИ: в Дамаске на минах подорвался автобус
09:44, 20 Октябрь, 2021
Автобус подорвался в среду на двух минах, заложенных у Президентского моста в Дамаске. Об этом сообщило агентство SANA.
По его данным, взрывные устройства были приведены в действие террористом. Погибли 13 сирийских военнослужащих, сообщает агентство. Еще три человека пострадали,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Прибывшие на место происшествия саперы обезвредили еще одну мину, заложенную поблизости.
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