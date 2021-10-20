Время в Ереване: 11:07:36,   20 Октябрь

СМИ: в Дамаске на минах подорвался автобус

СМИ: в Дамаске на минах подорвался автобус

Автобус подорвался в среду на двух минах, заложенных у Президентского моста в Дамаске. Об этом сообщило агентство SANA.

По его данным, взрывные устройства были приведены в действие террористом. Погибли 13 сирийских военнослужащих, сообщает агентство. Еще три человека пострадали,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Прибывшие на место происшествия саперы обезвредили еще одну мину, заложенную поблизости.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]