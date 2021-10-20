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Заседание Комиссии ОДКБ по вопросам политического и международного сотрудничества пройдет в Ереване

Заседание Комиссии ОДКБ по вопросам политического и международного сотрудничества пройдет в Ереване

19 октября делегация, возглавляемая вице-спикером Национального собрания Армении Акопом Аршакяном, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга приняла участие в заседании Постоянной комиссии по политическому и международному сотрудничеству Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

Как сообщили  «Арменпресс» в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, были обсуждены ситуация в регионе и вопросы, касающиеся угроз коллективной безопасности и и мерами по противодействию им.

По предложению вице-спикера НС Акопа Аршакяна следующее заседание Постоянной комиссии по политическому и международному сотрудничеству Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности решено провести в Армении весной 2022 года.
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