Заседание Комиссии ОДКБ по вопросам политического и международного сотрудничества пройдет в Ереване

19 октября делегация, возглавляемая вице-спикером Национального собрания Армении Акопом Аршакяном, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга приняла участие в заседании Постоянной комиссии по политическому и международному сотрудничеству Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, были обсуждены ситуация в регионе и вопросы, касающиеся угроз коллективной безопасности и и мерами по противодействию им.

По предложению вице-спикера НС Акопа Аршакяна следующее заседание Постоянной комиссии по политическому и международному сотрудничеству Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности решено провести в Армении весной 2022 года.