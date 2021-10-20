Европейские индексы - 19-10-21
МОСКВА, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.27% и составил 15515.83 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.05% и составил 6669.85 пункта, британский FTSE вырос на 0.19% и составил 7217.53 пункта, а российский RTSI вырос на 1.25% и составил 1900.04 пункта.
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