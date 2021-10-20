Цены на цветные металлы - 19-10-21

ЛОНДОН, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 19 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.16% и составила 3195.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.05% и составила 10270.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.63% и составила 2388.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.36% и составила 20450.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.26% и составила 38350.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.80% и составила 3685.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 45000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 56545.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.