Произошедшее не вписывается в область человеческого разума

Игнорируя советы и призывы международных организаций, азербайджанцы на государственном уровне продолжают осквернять и разрушать христианские ценности, веками создаваемые в оккупированных Азербайджаном населенных пунктах Арцаха - монастыри, церкви, хачкары и другие памятники истории и культуры. По достоверным данным, все музеи Гадрута и общин района разграблены и подожжены противником. К сожалению, лишь небольшая часть экспонатов была вывезена и спасена от рук варваров.

Уникальные экспонаты выставки «Мы вернемся», открывшейся в фойе гостиницы «Европа» в Степанакерте, рассказывают о массовом уничтожении духовных и исторических памятников на оккупированных врагом территориях во время 44-дневной войны. Об этом сообщил председатель Общественного совета по охране культурного наследия Республики Арцах Сергей Шахвердян. «Из обстрелянных музеев можно было обнаружить и спасти не много артефактов. Наиболее примечательными из этих «находок» являются ценности Гадрутского историко-географического музея и Дома-музея маршала Худякова. Самое ценное - колокол, занавеси и подсвечники церкви Сурб Аненапркич общины Мец Тагер.

Демонстрируя эти армянские христианские ценности, инициаторы выставки убеждены, что «справедливость будет восстановлена и эти уникальные экспонаты вместе с хозяевами вернутся в родные места». Так считает известный российский архитектор Никита Шангин, прибывший в эти дни в Степанакерт для проведения научных исследований и ради воодушевления миротворцев, выполняющих свою миссию в Арцахе. Он уже третий раз в Арцахе. Никита Шангин один из интеллектуалов, которые, слыша новости с войны против Арцаха, подняли свой голос, публично и научными публикациями осудили преступления, совершаемые азербайджанцами, и требовали положить конец вандализму и антиармянской политике.

«То, что я увидел и почувствовал, не вписывается в область человеческого разума. Произошедшее является культурным геноцидом и напоминает преступления, совершенные против армянского народа в Османской Турции в начале прошлого века, тот же средневековый почерк», - сказал он. Делясь своими впечатлениями, архитектор не скрывал своего волнения по поводу того, что в Арцахе после войны ведется такое масштабное строительство и постепенно ликвидируются разрушения, с другой стороны, он не обошел стороной и тот факт, что памятники культуры, оказавшиеся под контролем Азербайджана, находятся под угрозой исчезновения. В качестве примера он привел разрушение и осквернение церквей и других памятников истории и культуры в городе-крепости Шуши, церемонию закладки фундамента мечети под руководством президента Азербайджана в центре Гадрута, что является «верхом проявления цинизма Алиева».

Не скрывая сочувствия и уважения к народу Арцаха, Никита Шангин отметил: «Живущие здесь люди борются за защиту своей страны, своей земли и воды, своих духовных и культурных ценностей, и никто не имеет права нарушать их права, отнимать богатую историю, которую они создавали на протяжении веков. Обо всем этом я рассказываю и на своей странице в Facebook и, конечно же, на меня часто нападают азербайджанцы. Меня часто преследуют и дискредитируют экстремисты. Понятия не имею, насколько больно азербайджанское общество. Я не хочу винить в этом простых людей, потому что правительство, руководство этой страны виновно в пропаганде ненависти и вражды к армянам. И иногда мне интересно, как мир, международное сообщество терпит диктатора, совершившего столько преступлений и злодеяний, и который беспрепятственно продолжает свое «победное шествие. До каких пор …».

Говоря об изменении и искажении наружности церкви Сурб Аменапркич в Шуши, архитектор сказал, что видит в этом далеко идущие цели и более «темные планы». «Я слышал, что эти злодеи пытаются приписать армянский христианский памятник агванам. Но я уверен, что у них ничего не получится. Когда-нибудь фальсификаторы истории будут привлечены к ответственности. Просто это чуть запаздывает».

Давид МИКАЕЛЯН

Степанакерт