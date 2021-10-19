ФБР проводит обыски в доме родственников российского бизнесмена в Нью-Йорке

ФБР США пришло с обысками в дом к родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски в Нью-Йорке. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил его представитель.

"Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", — сказал собеседник агентства.

Как следует из кадастровых документов округа Колумбия, дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета Washington Post писала, что эта корпорация связана с Дерипаской, ссылаясь на источники. Согласно кадастровым документам, дом был куплен в мае 2006 года за 15 миллионов долларов, его нынешняя кадастровая стоимость вместе с участком оценивается почти в 16 миллионов долларов.