Пять армянских пленных вернулись из Азербайджана
21:47, 19 Октябрь, 2021
Пять граждан Армении возвратились в Армению из Азербайджанской Республики. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства Армении.
Возвращение пленных в Армению произошло при посредничестве заместителя командующего Южным военным округом ВС РФ, бывшего командующего российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.
Вернувшиеся граждане: Амбарданян Мэлс Карапетович, Карапетян Рафик Робертович, Манукян Жора Ваноевич, Манукян Овсеп Робертович, Согомонян Седрак Самвелович.
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