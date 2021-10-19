Пять армянских пленных вернулись из Азербайджана

Пять граждан Армении возвратились в Армению из Азербайджанской Республики. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства Армении.

Возвращение пленных в Армению произошло при посредничестве заместителя командующего Южным военным округом ВС РФ, бывшего командующего российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

Вернувшиеся граждане: Амбарданян Мэлс Карапетович, Карапетян Рафик Робертович, Манукян Жора Ваноевич, Манукян Овсеп Робертович, Согомонян Седрак Самвелович.