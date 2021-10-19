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Артак Гулян назначен директором ГНКО "Центр правового образования и осуществления реабилитационных программ"

Артак Гулян назначен директором ГНКО "Центр правового образования и осуществления реабилитационных программ"

Указом министра юстиции, Артак Гулян назначен директором ГНКО "Центр правового образования и осуществления реабилитационных программ" министерства юстиции Армении. Как сообщает Арменпресс, решение о назначении было принято на основании результатов проведенного конкурса.


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