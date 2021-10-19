Новоназначенный посол Норвегии вручила верительные грамоты президенту Армении

Президент Армении Армен Саркисян принял новоназначенного посла Королевства Норвегии Хелен Санд Андресен (резиденция в Тбилиси) по случаю вручения верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил дипломата и пожелал ей дальнейших успехов, выразив уверенность, что она приложит свои усилия для продолжительного развития армяно-норвежских отношений.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с активизацией и углублением двусторонних отношений. Особо интересными для сотрудничества собеседники назвали сферы образования, окружающей среды, зеленых и информационных технологий, туризма, сельского хозяйства, эффективного управления водными ресурсами. В контексте активизации связей между народами двух стран президент Саркисян также подчеркнул важность реализации совместных культурных программ.

Посол Хелен Санд Андресен выразила готовность приложить все усилия для дальнейшего обогащения повестки двусторонних отношений, а также стимулирования экономической активности. Она также сообщила, что Норвегия в ближайшее время подарит Армении значительную партию вакцины «Moderna», выразив надежду, что это станет значительной поддержкой в борьбе с эпидемией.