Лавров заявил, что в НАТО должны сделать первый шаг к нормализации отношений с РФ

В Москве исходят из того, что НАТО должна сделать первый шаг для нормализации отношений с Россией, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Да, мы исходим из этого, потому что мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с ЕС", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на вопрос, считают ли в Москве, что именно НАТО должна сделать первый шаг к нормализации в нынешней ситуации.

По словам министра, история ухудшения отношений Москвы с альянсом началась, когда тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили "отдал преступный приказ напасть на город Цхинвал" в 2008 году. Тогда, напомнил Лавров, Россия настаивала на созыве Совета Россия-НАТО для рассмотрения этой ситуации, но госсекретарь США (в то время - Кондолиза Райс) категорически отказалась,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Хотя при создании Совета России-НАТО в Основополагающем акте подчеркивалось, что он должен действовать в любую погоду", - отметил глава российского МИД.

Накануне Лавров сообщил, что Россия в ответ на действия НАТО приостанавливает работу своего постоянного представительства при альянсе, в том числе работу главного военного представителя. Кроме того, Россия приостанавливает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября. Также прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

6 октября секретариат НАТО официально уведомил Россию о том, что генсек альянса принял решение отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при НАТО, мотивировав это тем, что они были незаявленными сотрудниками российской разведки, а также решил сократить численность состава российского представительства при НАТО до десяти человек, включая административно-технический персонал. Таким образом, российская миссия сократилась почти вдвое.