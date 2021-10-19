Gilead Sciences подарит Армении 3000 ампул лекарства Veklury для лечения COVID-19

Компания Gilead Sciences объявила, что подарит Армении 3000 ампул лекарства Veklury (Ремдесивир), чтобы помочь пациентам с COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Businesswire.

Компания подарит также 100 тыс ампул лекарства Индонезии.

«Поскольку заболеваемость COVID-19 снова растет во всем мире, вирус продолжает влиять на жизни многих людей, и мы продолжаем работать над тем, чтобы наши лекарства стали доступными для тех, кто в них нуждается. Эти пожертвования являются примером нашей неизменной приверженности. Мы продолжим работать с правительствами и органами здравоохранения, чтобы наши лекарства стали доступными как можно быстрее», - сказала коммерческий директор Gilead Sciences Йоханна Мерсиер.

Сообщается, что Gilead тесно сотрудничает с партнерами-дистрибьюторами и напрямую с правительствами Армении и Индонезии для координации процесса передачи.

Отмечается, что Veklury считается антивирусным стандартом для лечения пациентов с COVID-19, при этом более половины пациентов с COVID-19 в Соединенных Штатах в настоящее время получают лечение препаратом Veklury. Veklury одобрен или разрешен для временного использования примерно в около 50 странах мира.