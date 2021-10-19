Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-10-21

ЕРЕВАН, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 19 октября, курс доллара США сократился на 0.93 драмa и составил 477.34 драм. Курс евро вырос на 2.94 драмa и составил 556.82 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 6.74 драм. Курс британского фунта вырос на 2.64 драмa и составил 659.30 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 126.67 драмa и составила 27130.9 драм. Цена серебра сократилась на 1.01 драмa и составила 356.35 драм. Цена платины сократилась на 184.84 драмa и составила 15945.36 драм.