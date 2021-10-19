Граждане Армении могут посещать Мальту при наличии сертификата вакцинации против COVID-19

Гражданам Армении, Ирака, Южной Кореи и Молдовы теперь разрешен въезд на территорию Мальты при условии, что предъявят действующий сертификат вакцинации против COVID-19.

Власти Мальты объявили 15 октября, что страна решила признать сертификаты, выданные этими четырьмя странами, в качестве действительного доказательства иммунитета против вируса, сообщает Арменпресс со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

В соответствии с заявлением, сделанным официальным туристическим порталом Мальты - VisitMalta, всем гражданам одной из этих стран теперь разрешен въезд на Мальту при условии, что их свидетельство о вакцинации соответствует требованиям, установленным властями страны.

В соответствии с действующими правилами Мальты для признания сертификата о вакцинации, выданного в Армении, Ираке, Южной Корее и Молдове, в документе должно быть указано, что владелец был полностью иммунизирован одной из вакцин, которые были одобрены EMA.

Это означает, что армянам, иракцам, южнокорейцам и молдаванам будет разрешен въезд на Мальту при условии, что их сертификат подтвердит, что они прошли иммунизацию вакцинами AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и Pfizer.

Отмечается, что в свидетельстве о вакцинации должно быть указано, что прошло не менее 14 дней с момента, когда владелец получил последнюю дозу вакцины, чтобы он был действительным.