Podcast-Sport: Артур Абрахам о завершившейся карьере и будущем армянского бокса

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе профессионального бокса по версии WBO Артур Абрахам в этом году завершил карьеру.

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Гость Podcast-Sport-а « Арменпресс » - всемирно известный армянский боксер Артур Абрахам, с которым мы говорили о пройденной карьере, о мотивах пребывания в Армении и перспективах армянского бокса.