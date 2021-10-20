Podcast-Sport: Артур Абрахам о завершившейся карьере и будущем армянского бокса
Бывший чемпион мира в суперсреднем весе профессионального бокса по версии WBO Артур Абрахам в этом году завершил карьеру.Гость Podcast-Sport-а «Арменпресса» - всемирно известный армянский боксер Артур Абрахам, с которым мы говорили о пройденной карьере, о мотивах пребывания в Армении и перспективах армянского бокса.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 10:12 В Кабуле произошел взрыв
- 09:59 Рустам Бадасян и посол США в Армении обсудили вопросы сотрудничества в сфере налогового и таможенного администрирования
- 09:44 СМИ: в Дамаске на минах подорвался автобус
- 09:22 Заседание Комиссии ОДКБ по вопросам политического и международного сотрудничества пройдет в Ереване
- 09:15 Произошедшее не вписывается в область человеческого разума
- 09:06 Podcast-Sport: Артур Абрахам о завершившейся карьере и будущем армянского бокса
- 09:01 Европейские индексы - 19-10-21
- 08:59 Американские индексы выросли - 19-10-21
- 08:58 Цены на цветные металлы - 19-10-21
- 08:58 Цены на драгоценные металлы - 19-10-21
- 08:57 Цены на нефть - 19-10-21
- 19.10-21:59 ФБР проводит обыски в доме родственников российского бизнесмена в Нью-Йорке
- 19.10-21:47 Пять армянских пленных вернулись из Азербайджана
- 19.10-20:12 Комитет Сената США по ассигнованиям предлагает оказать помощь Арцаху в размере 2 млн долларов
- 19.10-19:53 Президент Армении принял верительные грамоты новоназначенного посла Ирландии
- 19.10-19:46 Мы привержены политическому курсу демократических реформ: премьер-министр принял делегацию Совета Европы
- 19.10-19:40 Пожар около телебашни: ОБНОВЛЕНО
- 19.10-18:38 Мэр Москвы ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса
- 19.10-18:24 Россия, Турция и Иран борются за новый статус-кво в регионе: Рубен Сафрастян
- 19.10-17:59 Новоназначенный посол Норвегии вручила верительные грамоты президенту Армении
- 19.10-17:58 Артак Гулян назначен директором ГНКО "Центр правового образования и осуществления реабилитационных программ"
- 19.10-17:50 Предстоящие на 20 октября мероприятия
- 19.10-17:42 Лавров заявил, что в НАТО должны сделать первый шаг к нормализации отношений с РФ
- 19.10-17:30 Gilead Sciences подарит Армении 3000 ампул лекарства Veklury для лечения COVID-19
- 19.10-17:19 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-10-21
21:38, 14.10.2021
Просмотрели 2754 раз По требованию Армении все манекены и каски уже убраны из «парка трофеев» в Баку
11:11, 16.10.2021
Просмотрели 1797 раз Жесткий ответ секретаря Высшего совета национальной безопасности Иранана заявление Алиева
21:54, 15.10.2021
Просмотрели 1759 раз Баку получит достойный ответ: Иран ответил на заявления Алиева
11:58, 15.10.2021
Просмотрели 1429 раз ВС Азербайджана открыли огонь по санитарной машине Армии обороны Арцаха: пострадавших нет
15:22, 15.10.2021
Просмотрели 1283 раз Изменилось направление выстрелов - в качестве мишени уже люди: СНБ Арцаха распространила видеоматериал