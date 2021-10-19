Посол Ирландии вручила заместителю министра иностранных дел Армении копии верительных грамот

18 октября заместитель министра иностранных дел Республики Армения Ваге Геворгян по случаю вручения копий верительных грамот принял посла Ирландии в Армении Мартину Фине (резиденция в Софии).

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в МИД, уточнив, что Ваге Геворгян поздравил Мартину Фине с принятием ответственной миссии, выразил надежду, что она внесет свой вклад в дальнейшее укрепление армяно-ирландских отношений и расширение повестки как на двусторонней, так и на многосторонней площадках.

Собеседники подтвердили обоюдную готовность предпринимать шаги по интенсификации политического диалога, развитию взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате и в полной мере использовать имеющийся потенциал.

В ходе встречи заместитель министра представил послу ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта. Обсуждалась необходимость полного возобновления карабахского мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.