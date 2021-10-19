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Посол Ирландии вручила заместителю министра иностранных дел Армении копии верительных грамот

Посол Ирландии вручила заместителю министра иностранных дел Армении копии верительных грамот

18 октября заместитель министра иностранных дел Республики Армения Ваге Геворгян по случаю вручения копий верительных грамот принял посла Ирландии в Армении Мартину Фине (резиденция в Софии).

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в МИД, уточнив, что Ваге Геворгян поздравил Мартину Фине с принятием ответственной миссии, выразил надежду, что она внесет свой вклад в дальнейшее укрепление армяно-ирландских отношений и расширение повестки как на двусторонней, так и на многосторонней площадках.

Собеседники подтвердили обоюдную готовность предпринимать шаги по интенсификации политического диалога, развитию взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате и в полной мере использовать имеющийся потенциал.

В ходе встречи заместитель министра представил послу ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта. Обсуждалась необходимость полного возобновления карабахского мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.


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