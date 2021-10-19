Тяжелоатлеты отправились в Украину на сборы

Сборная Армении по тяжелой атлетике отправилась в Украину на сборы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики. Команда готовится к чемпионату мира. В сборе участвуют штангисты, которые примут участие в чемпионате мира: Рафик Арутюнян (81 кг), Карен Авагян, Андраник Карапетян (89 кг), Акоп Мкртчян, Давид Ованнесян (96 кг), Самвел Гаспарян (102 кг), Симон Мартиросян, Арсен Мартиросян (109 кг), Вараздат Минасян и Гор Минасян (+109 кг).

Сборы завершатся в начале ноября. Чемпионат мира по футболу пройдет с 7 по 17 декабря в столице Узбекистана Ташкенте.