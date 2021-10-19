Президент Армении принял делегацию, возглавляемую Мартеном Энбергом
19 октября президент Арммении Армен Саргсян принял руководителя группы докладчиков по вопросам демократии Комитета министров Совета Европы (СЕ), постоянного представителя Швеции при Совете Европы посла Мартина Энберга и возглавляемую им делегацию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат президента РА, уточняя, что в составе делегации послы Франции, России, Швейцарии, Финляндии, Эстонии, Андорры, Исландии и представители Секретариата СЕ.
«Мы здесь, чтобы понять, как продвигается реализация Плана действий СЕ-Армения на 2019-2022 годы», - отметил глава делегации Мартин Энберг, дополнив, что визит - хорошая возможность ознакомиться с ситуацией, провести обсуждения и получить информацию.
Собеседники коснулись содействия, оказываемого Советом Европы в области демократических реформ, обеспечения верховенства закона и защиты прав человека в Армении.
В контексте развития страны и укрепления демократии президент Саргсян особо подчеркнул наличие сбалансированной системы правления, принятие конституции с эффективными механизмами сдержек и противовесов, что будет способствовать демократическому прогрессу страны и даст возможность, с точки зрения развития страны, полноценно и эффективно привлечь и человеческий потенциал диаспоры.
Президент Саргсян и послы обменялись мнениями о послевоенной ситуации, в частности, по гуманитарным и пограничным вопросам. Армен Саргсян отметил, что в Азербайджане продолжают задерживать армянских военнопленных и захваченных гражданских лиц, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.
Отвечая на вопросы дипломатов, президент Саргсян представил свои наблюдения по направлениям развития Армении, подчеркнув, что будущее Армении - это создание эффективной системы образования и научно-технический прогресс. Он упомянул и «Армянский саммит мысли», который состоится в Дилижане 23-24 октября, основные темы которого будут посвящены глобальной и региональной геополитике и новым технологиям, а также VI Международный фестиваль науки и искусства STARMUS, запланированный в следующем году.
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