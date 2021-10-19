Премьер Польши предрек Европе огромный энергетический кризис

Европейский Союз стоит у порога энергетического кризиса, который может произойти в течение ближайших нескольких недель․ Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Сегодня мы стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса", - сказал Моравецкий, на пленарной сессии Европарламента, который проводит дебаты на тему верховенства права в Польше.

По его словам, "быстро растущие цены, спровоцированные, в частности, преднамеренными действиями российских фирм, уже сейчас ставят многие фирмы в Европе перед выбором – ограничивать производство или перекладывать расходы на потребителей".

В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было. Президент РФ Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что выполняют все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готовы продавать больше газа.

"Сила кризиса уже в ближайшие недели может потрясти Европу. Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может довести до нищеты в связи с неконтролируемым ростом цен во всей Европе. Нужно считаться и с эффектом домино. Один кризис может каскадом повлечь за собой новые потрясения", - добавил Моравецкий.