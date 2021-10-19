Парламентские выборы в Ливане пройдут 27 марта 2022 года

Однопалатный парламент Ливана принял во вторник решение о проведении всеобщих выборов 27 марта 2022 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом объявлено по итогам состоявшегося во дворце ЮНЕСКО заседания законодательного органа власти.

Голосование состоится на основе пропорциональной избирательной системы, что позволит попасть в парламент представителям всех религиозных общин.

Ранее президент республики Мишель Аун заявил, что "предстоящие выборы будут свободными, прозрачными и пройдут в демократической атмосфере". По его словам, в них впервые примут участие граждане из зарубежных ливанских сообществ, их представителям выделено шесть мест в палате депутатов.

По сведениям спикера парламента Набиха Берри, численность ливанцев, проживающих в эмиграции с конца XIX века в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и Австралии составляет 16 млн человек, в то время как в самом Ливане численность населения не превышает 6 млн. Предыдущие выборы проводились в Ливане в 2018 году.