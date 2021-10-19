В Лондоне состоялись концерт и выставка, посвященные Александру Спендиаряну и Арно Бабаджаняну

В Лондоне, в церкви Святого Катберта в Кенсингтоне 16 октября состоялись юбилейные концерт и выставка, посвященные 150-летию Александра Спендиаряна и 100-летию Арно Бабаджаняна.

«Мероприятие было организовано художественным руководителем и дирижером хора «Клинген» и Ассоциации культуры Сипаном Олахом, под патронатом посольства Республики Армения в Соединенном Королевстве Северной Ирландии», - сообщили «Арменпресс» из музея Александра Спендаряна.

В мероприятии участие приняли посол Республики Армения в Соединенном Королевстве Варужан Нерсисян, сотрудники посольства, пастор англиканской церкви Св. Катберта Павел Бегот, предстоятель епархии Армянской Апостольской церкви, Его Святейшество Оваким Манукян, члены Палаты лордов, члены Совета армянской общины, председатели ряда армянских организаций Великобритании, музыканты Королевской музыкальной академии и Королевского музыкального колледжа.

Было зачитано поздравительное послание заместителя министра образования и науки РА Ара Хзмаляна.

В концерте приняли участие много известных музыкантов: пианисты Юлия Чаплина (Россия), Ставрос Дрицас (Греция), Мари Палазян (Ливан-Англия), солисты: сопрано Андриана Жорданова (Мальта), меццо-сопрана Айрпи Егикян ( Армения-Англия), скрипачка Ани Бадикян (Англия-Армения), хор «Клинген» и камерный оркестр. Сипан Олах, выступил и как солист (тенор) и пианист.

Это было первое выступление камерного оркестра «Клинген».

На этом концерте впервые в Великобритании прозвучало симфоническое произведение Спендиаряна «Ереванские этюды», в обработке для камерного ансамбля Сипана Олаха.

В рамках мероприятия были выставлены картины известных английских художников армянского происхождения Леони Пиларт и Анны Вирабян, посвященные музыкальному наследию великих композиторов.