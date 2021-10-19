Саносян предполагает, что в строительстве магистрали Север-Юг пожелает участвовать и российская сторона

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян затронул вопрос возможного участия России в строительстве дорожного коридора Север-Юг. Гнел Саносян обратился к этой теме на брифинге с журналистами в рамках Армяно-российского межрегионального форума.

«В ближайшее время состоится большой тендер по автодорожному коридору Север-Юг, в котором предполагается участие различных международных строительных организаций. Полагаю, что у наших российских партнеров также может возникнуть такое желание», - как передает «Арменпресс», заявил Гнел Саносян.

Затронув вопрос о начале строительства участка Каджаран-Сисиан, Саносян подчеркнул, что это масштабный процесс, он не может произойти так быстро, особенно при наличии определенных международных кредитных средств. Необходимо провести ряд процедур, согласовывать с партнерами. «Тендер будет объявлен в конце этого года, но лишь через несколько месяцев будут подведены итоги ряда этапов, и станет известна компания, или компании-победители, после чего начнется процесс строительства», - пояснил министр.