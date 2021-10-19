Оверчук: РФ и США прорабатывают встречи по климатической тематике на уровне министерств

Москва и Вашингтон выступают за продолжение контактов по климатической повестке, организация новых встреч прорабатывается на уровне профильных министерств. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник вице-премьер РФ Алексей Оверчук в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Да, такое предложение прозвучало от [спецпосланника президента США по климату] Джона Керри по климатической повестке, - сказал Оверчук, отвечая на вопрос о предложениях американской стороны продолжить контакты. - Нам, конечно же, необходимо общаться на более рабочем уровне, и сейчас такие контакты у нас организуются на уровне соответствующих министерств. Поэтому здесь будет продолжение по климату, это очевидно".

Работа над климатической повесткой могла бы быть объединяющим началом для расширения экономических связей РФ и США, заявил первый вице-премьер.

"У них есть определенный набор стереотипов в отношении нашей страны. И это, наверное, представляет собой наибольшую проблему. И эти стереотипы надо ломать. Это большая серьезная работа, которой когда-то необходимо будет заниматься. На наш взгляд, толчком здесь могло бы послужить дальнейшее расширение связей в области экономики, в области торговли. И здесь сегодня таким объединяющим началом может быть работа над климатической повесткой и над теми вызовами, которые сегодня для всего мира стоят в связи с очевидными изменениями климата", - заявил он.