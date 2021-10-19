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На матче «Слован» - «Линкольн» делегатом УЕФА выступит Давид Аванесян

На матче «Слован» - «Линкольн» делегатом УЕФА выступит Давид Аванесян

Делегатом одной из игр Лиги конференций будет представитель Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА «Слован» (Словакия) - «Линкольн» (Гибралтар) состоится 21 октября в столице Словакии Братиславе.

Делегатом УЕФА на этот матч назначен начальник Управления национальных сборных ФФА Давид Аванесян.


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