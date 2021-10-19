В Москве за сутки госпитализировали 1598 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировано 1 598 человек с COVID, на ИВЛ находятся 639 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве выявлено 5 700 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1 598 человек. На ИВЛ находятся 639 человек. В городе выздоровели ещё 3 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 540 144", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.