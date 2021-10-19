Мгер Григорян отметил основной фактор стабильности стоимости газа в Армении

Переговоры с «Газпромом» о цене на газ для Армении - это непрерывный процесс, который продолжается до сих пор.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян. «У нас есть консенсус в отношении цены на газ на границе, нынешнего тарифа в Армении. С 2019 года мы ведем сложные переговоры, я думаю, что мы подробно обсудили этот вопрос, и в некотором смысле мы договорились. Но, в чем наша проблема с компанией «Газпром» в глобальном смысле? По договору 2013 года построен 5-й энергоблок - тепловая электростанция, вырабатывающая электроэнергию. К сожалению, сейчас ТЭЦ не работает. Все вложения «Газпрома» в Армению по этому соглашению должны иметь доходность около 9% годовых. Строительство электростанции - серьезная инвестиция, но сегодня эти инвестиции не приносят дохода, который обеспечил бы прибыльность, предусмотренную соглашением 2013 года», - сказал Григорян.

Он добавил, что этот вопрос стоит в повестке, обсуждение продолжается, если удастся решить этот вопрос, будет очень стабильная ситуация по цене на газ. Вице-премьер напомнил, что цена на газ в мире достигла 940 долларов, а для Армении – это 165 долларов. «Но и по этой части проблем в обозримом будущем не возникнет, если нам удастся найти решения для 5-го энергоблока, найти оптимальный режим работы, который будет соответствовать логике соглашения 2013 года», - сказал вице-премьер.