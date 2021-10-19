Омбудсмены Армении и Украины почтили в Цицернакаберде память жертв Геноцида армян

Делегация, возглавляемая уполномоченной по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой, 19 октября в сопровождении Защитника прав человека Республики Армения Армана Татояна посетила Мемориал жертв Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Офис Омбудсмена Армении, отмечая, что члены делегации возложили цветы к Вечному огню, почтили память невинных жертв Геноцида армян 1915 года.

Гости побывали в Музее-институте Геноцида армян, ознакомились с документами и материалами, свидетельствующими о Геноциде армян.

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова сделала запись в Памятной книге Музея Геноцида армян.

С целью обмена опытом с Защитником прав человека Армении, считающегося одним из лидеров Европы в сфере предотвращения пыток, в Армении находится делегация, возглавляемая уполномоченной по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой.