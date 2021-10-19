Существует много проблем, усложняющих процесс: Мгер Григорян о делимитации и демаркации  границы

Вице-премьер Армении Мгер Григорян коснулся вопроса начала возможных работ по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами Мгер Григорян подчеркнул, что до разговоров о границе, сначала полностью нужно изучить всю правовую базу, связанную с границами, более того, правовую базу соглашений, подписанных двумя странами, документы о присоединение. По его словам, только после этого можно будет говорить о картах, потому что карта - это всего лишь схема. «Под картой должна быть правовая основа, над этой правовой основе мы сейчас и работаем, исследуем, собираем, и только после анализа можно будет говорить о картах, и на их основе начать какие-то действия», - сказал Григорян.

При этом вице-премьер подчеркнул, что есть много проблем, которые усложняют это процессы. «Некоторые процессы могут иметь некоторую логику реализации, но общая атмосфера должна быть намного лучше», - сказал Мгер Григорян, имея в виду незаконное вторжение азербайджанских Вооруженных сил в Армению в мае 2021 года, а также проблему армянских пленных, содержащихся в Азербайджане.