Благодаря поддержке братьев Варданян 150 малообеспеченных семей Армении станут счастливыми

Непосредственно после 44-дневной войны, по инициативе меценатов Микаела и Карена Варданянов, был запущен жизненно важный благотворительный проект. Как передает «Арменпресс», со всей территории Армении было отобрано 150 социально необеспеченных семей, у которых годами не получалось зачать детей и единственным способом было экстракорпоральное оплодотворение.

Через 10 месяцев после запуска программы жизнь во многих семьях была переосмыслена. 45 пар уже ожидают появления на свет будущего малыша. Остальные находятся на разных стадиях лечения и обследования.

На реализацию программы по преодолению бесплодия меценаты выделили 300 млн драмов.