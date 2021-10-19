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У нас есть договоренность, что разблокировка будет осуществляться в рамках правовой базы стран СНГ: Мгер Григорян

У нас есть договоренность, что разблокировка будет осуществляться в рамках правовой базы стран СНГ: Мгер Григорян
ЕРЕВАН, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Вице-премьер Армении Мгер Григорян примет участие в очередном заседании трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций в регионе в Москве. Как сообщает «Арменпресс», об этом Мгер Григорян сказал в беседе с журналистами в рамках пленарного заседания 8-го российско-армянского межрегионального форума.

Касаясь вопроса о том, какие вопросы будут обсуждаться, Мгер Григорян сказал, что у них есть некоторые представления о железной дороге. «У нас есть определенные идеи, определенные договоренности, что урегулирование блокады будет осуществляться в рамках правовой базы стран СНГ. Мы должны обсудить вопросы, связанные со средствами автомобильной связи», - сказал Григорян.

На вопрос, каковы приоритеты Армении, вице-премьер подчеркнул, что приоритеты Армении объявлены, это разблокирование.
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