Никол Пашинян подчеркнул центральную роль России в экономике Армении
11:49, 19 Октябрь, 2021
ЕРЕВАН, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян выступил с посланием на открытии армяно-российского межрегионального форума.
Как передает «Арменпресс», по сообщению канцелярии премьер-министра РА, в сообщении Пашинян отметил, что межрегиональные конференции имеют уже десятилетнюю историю. «Они стали одним из важных институтов сотрудничества в рамках союзнических отношений между нашими двумя странами. Армяно-российское межрегиональное сотрудничество, в основе которого около двух десятков соглашений, имеет действительно широкую географию. Оно включает в себя почти все регионы Армении, административные единицы, расположенные в самых разных уголках Российской Федерации, включая Ленинградскую, Оренбургскую, Ярославскую, Омскую, Ульяновскую, Архангельскую, Ростовскую и Вологодскую области. Существование этих связей - одно из ярких проявлений исключительных отношений между нашими двумя странами», - говорится в послании премьер-министра.
По его словам, Российская Федерация не только играет ключевую роль в поддержании мира и стабильности в нашем регионе, но и играет центральную роль в экономике Армении. Россия - главный торговый партнер Армении.
«В 2019 году наша двусторонняя торговля превысила порог в 2,0 миллиарда долларов, а в этом году мы уже зафиксировали двузначный рост торговли. Россия также является лидером по инвестициям в Армению, играет исключительную роль в развитии инфраструктуры нашей страны. Среди недавних инвестиций необходимо выделить реализацию технологического трансфера для выпуска вакцины «Спутник Лайт», что особенно важно для нашей страны в борьбе с эпидемией. Уровень экономического сотрудничества между нашими странами соответствует требованиям, вытекающим из характера союзнических отношений, но это не означает исправления статичной ситуации, напротив, это требует постоянной работы, развития и совершенствования», - говорится в послании Никола Пашиняна. .
По словам премьер-министра, мир стремительно меняется, поэтому отношения между двумя странами должны соответствовать требованиям, порожденным этими изменениями. «Нам необходимо улучшить наши экономические отношения, чтобы они способствовали развитию конкурентоспособных экономик в наших странах. В контексте вышеизложенного мы рассматриваем дальнейшее сближение и взаимную интеграцию наших экономик, которые должны основываться на свободном движении товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Евразийский экономический союз, в свою очередь, служит этой стратегической цели, и мы заинтересованы в укреплении этой структуры и улучшении ее институтов. Необходимость диверсификации наших экономических связей очевидна», - подчеркнул Пашинян.
Он добавил, что помимо традиционных направлений необходимо найти пути дальнейшего развития сотрудничества в высокотехнологичных, инновационных и наукоемких секторах экономики. Он убежден, что сегодняшнее мероприятие - один из инструментов, который наилучшим образом служит реализации вышеупомянутых целей.
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