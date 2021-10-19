В Японии заявили о слежении за российскими и китайскими кораблями

Правительство Японии наблюдает за действиями российских и китайских боевых кораблей, участвовавших в совместных военно-морских учениях, заявил заместитель генерального секретаря правительства страны Ёсихико Исодзаки.

"Восемнадцатого октября мы зафиксировали совместный проход 10 китайских и российских кораблей через пролив Цугару в направлении от Японского моря к Тихому океану. Среди них было пять российских судов и пять китайских судов. Такие действия зафиксированы впервые", - подчеркнул он.

Исодзаки отметил, что власти Японии "продолжают внимательно следить за действиями российских и китайских судов", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее министерство обороны Японии заявило, что проход кораблей ВМФ России и ВМС Китая проходил в соответствии с международными нормами. Нарушений водных границ не зафиксировано.

В понедельник в Японском море завершились совместные учения ВМФ России и Военно-морских сил Китайской Народной Республики "Морское взаимодействие-2021". В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи.

Ежегодные специализированные военно-морские учения "Морское взаимодействие" проводятся с 2012 года, они направлены на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море. В 2020 году учения не проводились в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией коронавируса.