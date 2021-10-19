Рустам Бадасян и Ираклий Кванчахадзе обсудили вопросы налоговой и таможенной сфер

Председатель Комитета государственных доходов Республики Армения Рустам Бадасян в КГД принял временного поверенного в делах Республики Грузия в Республике Армения Ираклия Кванчахадзе.

«В сфере налогового и таможенного администрирования между двумя странами существуют правовые отношения, которые позволяют сотрудничать как на двустороннем уровне, так и в рамках других международных организаций», - как сообщили «Арменпресс» в КГД, отметил Рустам Бадасян на встрече с временным поверенным.

Он коснулся и регулярных встреч таможенников и налоговиков двух стран, которые дают возможность быстро и эффективно решать все рабочие вопросы.