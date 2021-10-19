СМИ: КНДР могла испытать баллистическую ракету подводных лодок

КНДР, вероятно, осуществила во вторник запуск баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета "Тона ильбо" со ссылкой на южнокорейский военный источник.

"Предполагается, что Север произвел пуск баллистической ракеты подводных лодок", - отметил этот источник. По словам военного, в пользу данной версии говорит ряд фактов, в том числе то, что в районе КНДР, откуда была запущена ракета, расположена крупная военная верфь.

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов (КНШ), КНДР во вторник утром осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря из района города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо. Между тем, как сообщил журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида, власти Японии считают, что КНДР запустила две баллистические ракеты.

В сентябре Пхеньян провел новую серию ракетных испытаний. 15 сентября КНДР запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. 28 сентября южнокорейский Генштаб сообщил о запуске КНДР ракеты малой дальности в том же направлении.