Азербайджан передал армянской стороне останки одного военнослужащего

В Шуши азербайджанская сторона 18 октября передала армянской стороне останки одного военнослужащего, погибшего в ходе боевых действий. Его личность будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Республики Арцах.

В общей сложности, после прекращения боевых действий с территорий, находящихся под контролем Азербайджана, были обнаружены или переданы армянской стороне 1686 тел.