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Азербайджан передал армянской стороне останки одного военнослужащего

Азербайджан передал армянской стороне останки одного военнослужащего

В Шуши азербайджанская сторона 18 октября передала армянской стороне останки одного военнослужащего, погибшего в ходе боевых действий. Его личность будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Республики Арцах. 

В общей сложности, после прекращения боевых действий с территорий, находящихся под контролем Азербайджана, были обнаружены или переданы армянской стороне 1686 тел.


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