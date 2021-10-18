В Ереване состоится министерская встреча Международной энергетической хартии

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Горгян 18 октября принял генерального секретаря Секретариата Международной энергетической хартии Урбана Руснака.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны обсудили вопросы повестки сотрудничества между Арменией и Международной энергетической хартией. Был затронут процесс модернизации Договора о хартии.

В ходе встречи собеседники выразили обоюдное удовлетворение текущим активным сотрудничеством, отметив активное участие Армении в реализуемых Хартией различных программах.

Подробно были обсуждены вопросы, связанные с министерской встречей Международной энергетической хартии, которая состоится 14-15 декабря в Ереване в рамках председательства Армении.