В ЕС могут разрешить вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет
18:46, 18 Октябрь, 2021
Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА в понедельник начало изучение заявки компании Pfizer/BioNTech на применение ее антикоронавирусной вакцины для детей в возрасте 5-11 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении регулятора.
Сообщается, что для принятия решения регулятору потребуется несколько месяцев, затем решение будет направлено в Еврокомиссию для окончательного утверждения.
В настоящее время вакцина Pfizer/BioNTech одобрена в ЕС для применения с 12 лет.
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