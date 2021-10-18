Президент Армении принял уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека

Президент Армении Армен Саркисян сегодня принял уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову и возглавляемую ею делегацию. Во встрече также принял участие защитник прав человека Армении Арман Татоян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент республики приветствовал визит украинской делегации и укрепление сотрудничества между Арменией и Украиной в области защиты прав человека. «Деятельность органов по защите прав человека очень важна. Вы работаете напрямую с людьми, и ожидания людей от вас велики», - сказал президент Саркисян.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, проинформировав президента Саркисяна о том, что находится в Армении для изучения опыта в сфере предотвращения пыток, отметила, что Украина и Армения имеют широкие возможности для сотрудничества в области защиты прав человека, и подписанный в рамках ее визита меморандум создает для этого хорошую основу.