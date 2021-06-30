Предстоящие на 19 октября мероприятия
17:51, Октябрь 18, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 20:14 Спикер НС Армении принял группу участников Армяно-российского межрегионального форума из РФ
- 20:00 Норвегия намерена предоставить Армении значительное количество вакцины «Moderna»
- 19:32 В Ереване состоится министерская встреча Международной энергетической хартии
- 19:08 Россия приостанавливает работу военной миссии связи НАТО в Москве
- 18:59 Глава МИД Армении подчеркнул важность участия Совета Европы в преодолении гуманитарного кризиса в Арцахе
- 18:46 В ЕС могут разрешить вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет
- 17:56 Президент Армении принял уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека
- 17:51 Предстоящие на 19 октября мероприятия
- 17:43 Меркель сравнила ситуацию с миграцией с кризисом 2015 года
- 17:31 Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
- 17:23 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-10-21
- 17:22 Азиатские индексы выросли - 18-10-21
- 17:11 Спецпредставитель ЕС по правам человека прибыл в Киев
- 17:04 Эксперты назвали самые загрязненные города мира по качеству воздуха
- 17:00 Нарушение Азербайджаном обязательств перед СЕ должно получить достойный ответ: замминистра ИД Армении
- 16:58 Пограничные войска РА в районе Пела Сар продолжают нести охрану границы: позиционных изменений нет: СНБ
- 16:23 Россия направила в Арцах 10 тонн гуманитарной помощи
- 16:13 Военнослужащие ВС Армении участвуют в учениях ОДКБ
- 16:10 Байден и его жена нарушили масочный режим в Вашингтоне
- 16:05 На границе Азербайджана и Грузии произошло землетрясение, оно ощущалось и на территории Армении
- 16:04 Иран заявил, что не ставил США предварительных условий по возвращению к ядерной сделке
- 15:52 В Армению поступила очередная партия вакцины «Синофарм»
- 15:43 Новый театральный сезон Общенационального театра ознаменуется премьерой, гастролями
- 15:38 Исполком Международного олимпийского комитета утвердил принципы рейтинговых турниров ОИ
- 15:21 Около 60% вагонов метро Вашингтона перестанут использовать из-за проблем с безопасностью
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11:11, 16.10.2021
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21:54, 15.10.2021
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