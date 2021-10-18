Азиатские индексы выросли - 18-10-21

ТОКИО, 18 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.15% и составил 29025.46 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.23% и составил 2019.23 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.12% и составил 3568.14 пункта, а HANG SENG вырос на 0.31% и составил 25409.75 пункта.