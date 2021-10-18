Пограничные войска РА в районе Пела Сар продолжают нести охрану границы: позиционных изменений нет: СНБ

В районе Пела Сар Сюникской области позиционных изменений не произошло. Пограничники РА на указанном участке продолжают нести охрану государственной границы. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Служба национальной безопасности РА.

«В ответ на распространенную некоторыми СМИ информацию, что гора Пела Сар в Капане якобы передана Азербайджану, Служба национальной безопасности РА сообщает, что в районе Сюникской области под названием Пела Сар нет никаких изменений позиций».